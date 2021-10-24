Эд Ширан заразился коронавирусом

Один из самых успешных исполнителей современности Эд Ширан заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Это произошло всего за несколько дней до премьеры его новой пластинки, сообщает 24 Канал.

Об этом певец написал в своем инстаграм﻿ 30-летний мужчина заявил, что после того, как получил результат теста на COVID-19, он ушел на вынужденную самоизоляцию. Впрочем, перед выходом нового альбома, в который будут включены его ранее выпущенные хиты Shivers и Bad Habits, он продолжит давать интервью онлайн.

"Эй, народ. Небольшое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям. Это означает, что я сейчас не в состоянии выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, у себя дома. Извиняюсь у всех, кого я подвел. Будьте в безопасности. Всех целую," , – написал Эд Ширан в сети.

На следующей неделе Эд должен присоединиться к Зейн Лоу из Apple Music вживую, чтобы сыграть новые песни из своего нового студийного альбома и ответить на вопросы фанатов. А вот на прошлой неделе он выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения награды Earthshot Prize, организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими. Поэтому, возможно, герцоги тоже отправятся на временную изоляцию.