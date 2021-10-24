На Херсонщине авто влетело в дерево: 4 погибших
В Херсонской области в результате ДТП, причиной которого стал 15-летний подросток, погибли четыре человека, еще двое получили травмы, сообщает Корреспондент.
По информации полиции Херсонской области ДТП произошло 24 октября около 00:40 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.
"В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля – получили травмы различной степени тяжести".
Полицейские предварительно установили, что за рулем Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка.
Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрастом 15 и 20 лет, и 21-летний житель с. Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Большая Александровка), доставлены в Большеалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.