На Херсонщине авто влетело в дерево: 4 погибших

В Херсонской области в результате ДТП, причиной которого стал 15-летний подросток, погибли четыре человека, еще двое получили травмы, сообщает Корреспондент.

По информации полиции Херсонской области﻿ ДТП произошло 24 октября около 00:40 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.

"В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля – получили травмы различной степени тяжести".

Полицейские предварительно установили, что за рулем Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка.

Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрастом 15 и 20 лет, и 21-летний житель с. Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Большая Александровка), доставлены в Большеалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.