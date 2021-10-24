Высокая цена на газ повлияет на урожай в следующем году - Зеркаль

Рост цен на газ может повлиять не только на тарифы жилищно-коммунальных услуг, но и на аграрный сектор. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в условиях роста цен многие предприятия прекращают работу, что, в свою очередь, влияет на химическую промышленность.

«Все мы сейчас говорим о ценах на газ в привязке к нашим домам, но, опять-таки, если посмотреть чуть дальше, то это будет иметь влияние и на урожай следующего года. Потому что для того, чтобы начинать все сельскохозяйственные работы, нужно иметь также и удобрения. А удобрения производятся из газа. И сейчас останавливаются заводы, которые производят эти удобрения, потому что оно просто становится золотым» , - пояснила Зеркаль.

Однако, по словам советника министра, украинское правительство рассчитывает на продолжение транзита и реверс газа из-за границы: «то есть все это очень комплексная картинка, где все зависит от наличия всех элементов в системе».

Copyright © 2021 RFE / RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода