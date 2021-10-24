В учебном центре "Десна" застрелился срочник

Военный-срочник 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время пребывания на посту, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал СМИ замначальника по морально-психологическому обеспечению центра "Десна" Александр Сагайдак.

Трагедия произошла в воскресенье в 3:53 ночи.﻿ Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост. Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года, он родом с Днепропетровской области.

По словам Сагайдака, на службе срочник характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства, пока неизвестно.