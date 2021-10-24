Кабмин меняет формулу прожиточного минимума

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что размер штрафов в Украине прекратят определять на основе прожиточного минимума, сообщает Корреспондент.

Методологию расчета прожиточного минимума изменят так, чтобы за его счет можно было удовлетворить базовые потребности человека, заявила Лазебная в эфире телеканала Дом. Лазебная объяснила, что размер прожиточного минимума должен быть больше, поскольку чиновники решили изменить методологию определения размера штрафов.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь" , — пояснила министр.

По ее словам, Минсоцполитики вместе с экспертами разработало комплекс изменений в законодательство и уже передали в парламент соответствующие законопроекты.

"Получилось четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат и доплат. Мы это все прописали" , — резюмировала Лазебная.

С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

дети до 6 лет — 2013 грн (с 1 декабря — 2100 грн)

дети от 6 до 18 лет — 2510 грн (с 1 декабря — 2618 грн)

трудоспособные лица — 2379 грн (с 1 декабря — 2481 грн)

лица, утратившие трудоспособность — 1854 грн (с 1 декабря — 1934 грн)

Прожиточный минимум - это набор пищевых продуктов, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляют, а перечень товаров и услуг меняют с учетом фактических потребностей населения.