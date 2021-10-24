Убийство Галины Хатчинс: cледствие сосредоточилось на двух лицах

В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека, сообщает Deutsche Welle.

Ими являются оружейная експертка Анна Ґутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссера Джоэла Соуса и операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс выстрел в конце концов стал смертельным.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, в субботу, 23 октября, цитируют американские СМИ, Анна Ґутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.