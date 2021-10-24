В Хорватии инициируют референдум по переходу на евро

В Хорватии консервативная партия Hrvatski Suverenisti начала сбор подписей за проведение референдума по вопросу перехода на единую европейскую валюту.﻿ Евроскептикам необходимо собрать 370 тысяч подписей до 7 ноября, чтобы проведение референдума стало возможным, сообщает Деловая столица.

По мнению партийцев, переходить с куны на евро пока рано. Консерваторы утверждают, что хорватская экономика не готова к смене валюты и это может повлечь резкий рост цен. В то же время в правительстве Хорватии уверяют, что переход на евро устранит валютные риски, снизит процентные ставки, улучшит кредитный рейтинг страны и откроет путь для большего количества инвестиций в экономику.

Чтобы собрать необходимое для проведения референдума количество подписей, политсила, которая имеет всего четырех депутатов в парламенте, планирует развернуть 250 локаций по всей Хорватии.

В хорватском Кабмине отмечают, что проводить референдум нет смысла, поскольку хорваты уже согласились перейти на евро, когда проголосовали на референдуме за присоединение к Европейскому Союзу.

В то же время, по данным социального опроса, проведенного в июле этого года, более 60% хорватов поддерживают переход на единую валюту, которую используют 19 из 27 членов Евросоюза.