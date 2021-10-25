"Танцы со звездами" 8 выпуск: кто покинул шоу

Борьба на "Танцах со звездами" становится все жарче. В 8 выпуске пары выжали из себя максимум, показав номера с участниками предыдущих сезонов, сообщает 24 Канал.

В "вечер танго" на паркете "Танцев со звездами" станцевали 6 пар, успевших завоевать расположение строгих судей и любовь телезрителей. Одной из них не хватило баллов и SMS-ок. Так, Евгения Власова и Максим Леонов навсегда покинули желанный проект.

В зону риска они попали с сильными конкурентами – Артуром Логаем и Анной Карелиной. Именно эти пары исполнили танец за жизнь. Им достался пасадобль.

В итоге Максим Чмерковский и Екатерина Кухар отдали свои голоса Артуру Логаю и Анне Карелиной. Так, Евгения Власова и победитель прошлого сезона Максим Леонов покинули "Танцы со звездами".