25 октября: народные приметы и обычаи, что нельзя делать
25 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Прова, Тараха и Андроника. Наши предки в эту ночь наблюдали за звездами и предсказывали за ними погоду. Они верили, что каждая звезда воплощает святого, который наблюдает за людьми с небес, сообщает УНИАН.
Этот день считается удачным для людей, у которых отмечается день рождения или именины 25 октября. В остальном дата считается опасной и несчастливой. 25 октября установлено очень много запретов.
Что нельзя делать 25 октября
- Нельзя работать по дому, стирать, убираться и делать ремонт.
- Нельзя обижать животных.
- 25 октября нельзя шумно веселиться, поскольку это считается грехом.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- На стук в дверь сегодня нельзя спрашивать "Кто там?".
Приметы погоды 25 октября
- Яркие звезды ночью сулят потепление, а тусклые – морозы.
- Красная луна – к сильным ветрам.
- Перелетные птицы низко летят – к ранней и холодной зиме.
- Гром гремит – к короткой и бесснежной зиме.