Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление

Погода в Украине изменится на следующей неделе с приходом потепления. Последние дни октября, и даже первые ноябрьские числа будут с высокой температурой и минимумом осадков. Но пока нас ждет пару холодных дней, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

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Так, согласно прогнозу синоптиков, следующие несколько дней будут морозными ночью, и прохладными днем. Но уже с середины следующей недели, среды, 27 октября, температура повысится как днем, так и ночью.

Ожидается, что днем будет от +11 до +15 градусов, ночью около +5, но на юге даже в ночное время температура может составлять до +11 градусов.

Существенных осадков до конца месяца не предвидится, разве что местами иногда небольшой дождь.

Отметим, что синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что ближайшие ночи с 25 по 27 октября будут очень морозными, местами температура снизится до -7 градусов.