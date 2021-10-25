Какой вид спорта подходит вам по знаку зодиака

Многие любят проводить время на свежем воздухе или же заниматься спортом в зале. Астрологи убеждены, что и спортивные предпочтения зависят от зодиакального знака, сообщает Обозреватель.

Эксперты по звездам рассказали, какой вид спорта подходит каждому знаку зодиака. Узнайте, чем лучше заняться вам.

Овен

Рожденные под этим знаком стараются преуспевать во всех сферах, включая спорт. Овны всегда хотят сохранять бодрость - им не так важен вид спорта, как быть самым успешным в нем.

Телец

Тельцы предпочитают командные виды спорта, такие как баскетбол или футбол.

Близнецы

Общительные Близнецы любят спорт, которым можно заниматься с друзьями. Им подходят теннис, гребля, парусный спорт, бег, плавание или фехтование.

Рак

Спокойные Раки предпочитают выбирать более расслабляющие виды спорта, часто они увлекаются плаванием.

Лев

Уроженцы этого знака могут ходить в спортзал до тех пор, пока есть желание. Им нравится, когда ими восхищаются, но они не любят соревнования, поэтому не занимаются профессиональным спортом.

Дева

Занятия силовыми видами спорта не привлекают внимания Дев. Они предпочитают упражнения, которые помогают преодолевать моменты стресса. Йога их любимая практика.

Весы

Представители этого знака любят поддерживать тело в форме и заботятся о своем внешнем виде. Они чаще всего занимаются танцами или художественной гимнастикой.

Скорпион

Энергичные Скорпионы выбирают боевые искусства, такие как карате или дзюдо. Они часто ходят в тренажерный зал, поэтому предпочитают заниматься спортом на соревновательном уровне.

Стрелец

Активные Стрельцы предпочитают всегда двигаться. Они часто выбирают занятия на свежем воздухе.

Козерог

Настойчивые и методичные Козероги любят ходить в тренажерные залы и предпочитают проводить выходные в танцевальном зале, а не перед телевизором.

Водолей

Спокойные Водолеи любят спорт, но предпочитают смотреть его, а не заниматься. Но все же им нравится катание на коньках и футбол с друзьями.

Рыбы

Чувствительные Рыбы не имеют особых предпочтений в спорте. Они могут одновременно заниматься несколькими видами спорта.