Уклонение от уплаты налогов: названы популярные схемы
Сотни миллиардов гривень бюджет Украины недополучает из-за функционирования схем по уклонению от уплаты налогов. Больше всего убытков наносят нарушения таможенных правил, коррупция на границе, контрабанда и зарплаты в "конвертах", сообщает UBR.
Об этом рассказал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман. При этом эксперт сослался на исследование Института социально-экономической трансформации и аналитического центра CASE Ukraine.
В нем проанализированы схемы уклонения от налогов, а также их эффект на налоговые поступления в 2019 году. Исследователи установили, что больше всего бюджет тогда потерял из-за нарушений таможенных правил. Речь идет о сумме от 68 до 96 миллиардов гривень. Зарплаты в "конвертах", считают аналитики, "забрали" у бюджета 24-94 миллиарда.
Эксперт также перечислил следующие схемы:
- формирование предпринимателями схемного налогового кредита ("скрутки с НДС" (20-30 миллиардов гривень);
- схемы, связанные с теневой арендой сельхозземли (8-27 млрд);
- конвертационные и транзитные центры, "налоговые ямы" (15-25 млрд);
- контрафакт (11,5-16 млрд);
- подписание работодателями контрактов с ФЛП III группы упрощенной системы налогообложения (УСН) вместо найма на работу (4-10 млрд);
- занижение выручки ФЛП I-II групп УСН (6,3-7,6 млрд).
Кроме того, потери от вывода бизнесом денег в офшоры в 2019 году могут составлять от 23 до 40 миллиардов гривень. При этом Гетман констатировал падение объема подобных операций в последнее время. Зато "процветают" другие схемы - такие, как нарушение таможенных правил, производство контрафакта и конвертационные центры, констатировал он.