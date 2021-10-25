Обновленная Hyundai Creta 2022 года: показали дизайн

В Твиттере Hyundai Motors Indonesia появились дизайнерские скетчи обновленной Hyundai Creta 2022 года — здесь состоится дебют модели перед запуском производства в Индонезии, сообщает Судебно-юридическая газета.

«Creta будет первым автомобилем Hyundai, произведенным в Индонезии на первом заводе Hyundai в Юго-Восточной Азии», — говорится в подписи к фото.

Текущая Creta была представлена ​​в 2019 году в Китае. Внедорожник никогда не предлагали в Индонезии, но это скоро изменится — здесь появится сразу обновленная модель, которая получит заметные изменения стиля.

Есть предположения, что «живой» автомобиль дебютирует во время Международного автосалона Gaikindo Indonesia (GIIAS) в следующем месяце.

В рамках промежуточного обновления Creta черпает вдохновение из последней модели Tucson, в ней использована характерная параметрическая решетка радиатора со встроенными ячейками ходовых огней и фарами по бокам.

Судя по эскизам, внедорожник, похоже, сохранил заметные линии модели до фейслифтинга, которые видны над колесными арками и поперек дверей.

Внутри общая компоновка приборной панели выглядит как прежде. Именно эта модель поступит в продажу в Индонезии, а позже и в Индии.