Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 25 октября будет сухой, дневная температура поднимется до +13. В ночное время ожидаются морозы, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

На западе Украины днем от +8 до +11, ночью от 0 до -3, теплее всего будет в Закарпатской области, где столбики термометров днем поднимутся до +13.

На севере днем от +7 до +9, ночью от 0 до -3, в центральной части днем от +8 до +10, ночью от -3 до +4, на востоке днем от +8 до +10, ночью от +1 до +4.

На юге Украины тоже без осадков, днем от +8 до +11, ночью от +2 до +5,

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.