Китай вывел на орбиту спутник для сбора космического мусора

Китай сегодня, 24 октября, вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по ликвидации космического мусора, сообщает novyny.live.

Спутник уже вышел на запланированную орбиту. Запуск спутника состоялся с космодрома "Сичан" ракетой-носителем "Чанчжэн-3B". Отмечается, что этот старт стал 393-й миссией ракет семейства "Чанчжэн".

"Носитель стартовал в 09.27 по пекинскому времени (4.27 по Киеву)", - сообщила корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.

Спутник вывезет с орбиты космический мусор и старые космические аппараты, а также обломки ракет.

Такие обломки приходится отслеживать с Земли, поскольку они представляют угрозу космическим аппаратам. Проведенное по заказу NASA в 2012 году исследование выявило тогда на околоземной орбите около 19 тыс. объектов.

В октябре 2019 года было зафиксировано почти 20 тыс. искусственных объектов на орбите над землей, включая 2 тыс. 218 рабочих спутников. Однако в этом списке только объекты, достаточно большие, чтобы их можно было отследить.