В преддверии самого загадочного праздника в году британский дилер Bristol Street Motors рассказал, какие автомобили чаще всего снимались в фильмах ужасов, сообщает Судебно-юридическая газета.

Эксперты изучили более 700 автомобилей, снявшихся в 50 лучших фильмов ужастиков по версии журнала Empire.

Специалисты пришли к выводу, что чаще всего главные герои эксплуатировали американский пикап пикап Ford F-150.

Вообще, автомобили марки Ford чаще всего снимаются в ужастиках. Только машины Ford F-Series снялись в 13 из 50 лучших хорроров. В списке самых часто встречающихся автомобилей в фильмах ужасов также значатся Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Ford LTD, Volkswagen Beetle, Ford Mustang.

Такая любовь кино к американскому автопрому объясняется тем, что лучшие фильмы снимались преимущественно американскими киностудиями на территории США.

После Ford вторым по популярности брендом в фильмах ужасов значится Chevrolet, на счету которого 64 сцены. Замыкает тройку лидеров Volkswagen. В картинах, призванных навеять страх на зрителя, также часто появлялись Dodge, Fiat, Plymouth, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz и Honda.