Арестович предположил, что украинские ракеты будут нацелены на Москву

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что в нынешнем активном сотрудничестве Украины с НАТО, чего все годы опасалась Россия, виноват сам Кремль.﻿ Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом", сообщает Depo.ua.

По словам Арестовича, хотя и нет формального вступления Украины в НАТО, Североатлантический альянс присутствует на территории Украины.

"Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины" , — сказал Арестович.

Он отметил, что в активном продвижении НАТО в Украине виноват Кремль, оккупировавший в 2014 году украинские территории и продолжающий агрессию против Украины.

"Внутри Украины была длительная дискуссия — нужно нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много" , — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что Кремлю следует учитывать самое главное — как только Украина вступит в НАТО, "каждый украинский солдат станет солдатом НАТО". Поэтому, по мнению Арестовича, лучший выход для РФ — пойти на мирное урегулирование ситуации, вывести свои войска с Донбасса и из Крыма, выплатить репарации Украине за период оккупации.

"И вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет серьезно обсудить вопрос угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны. Сейчас мы не можем говорить, как нормальные страны, потому что мы — военные противники. И к такой ситуации привела именно Россия" , — подчеркнул Арестович.

Он также прокомментировал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным опасения, что в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и "нацелят ракеты на Москву".