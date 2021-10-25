Федерация работодателей призвала ввести ЧП на энергорынке

Из-за рекордных цен на газ значительная часть украинских промышленных предприятий рискуют снизить объемы производства или полностью остановить его, сообщает UBR.

В случае, если предприятия продолжат работу, их продукция значительно подорожает. Если же остановятся, это будет означать уменьшение уровня отчислений в центральный и местный бюджет, а также невыплату зарплат работникам.

Чтобы предотвратить это, правительству Украины необходимо вводить режим чрезвычайного положения на рынке энергоносителей в соответствии с 6 статьей закона о рынке газа. Такое мнение выразил в комментарии изданию DW гендиректор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев.

Он добавил, что властям необходимо предпринять комплекс действий по поддержке промышленности, который включает создание антикризисного штаба, составление и обнародование реального энергобаланса государства, который позволит предпринимателям утверждать решения касательно возможности перехода на альтернативные виды энергии.

Кроме того, промышленные предприятия должны получить "антикризисные кредиты" и сниженные налоги. Ильичев также указал на необходимость поддержки экспортеров изменением денежной политики государства в части курса гривны.

Согласно опросу ФРУ, опубликованному 12 октября, для 91% респондентов среди представителей промышленных предприятий стоимость газа в октября привела к убыточности производства. В ноябре их количество может увеличиться до 96%.

Почти половина опрошенных планирует остановить производства или уменьшить объемы выпуска продукции, если цена газа останется на нынешнем уровне или будет расти. 90% компаний при этом не имеют технической возможности заменить газ другим энергоносителем.

Наиболее от высокой стоимости газа страдают химическая, стекольная и керамическая отрасли, а также сельхозпереработка.