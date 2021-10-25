Volkswagen раскрыл внешность обновленного кроссовера Tayron

Volkswagen вывел на тесты обновленную версию кроссовера Tayron, который впервые дебютировал в 2018 году. В модельной линейке марки относительно молодой модели отведено место на ступеньку выше Tiguan, сообщает Автоцентр.

Судя по нескольким шпионским снимкам, кроссоверу немного подправят внешность. От предшественника обновленный Tayron будет отличаться иной головной оптикой и решеткой радиатора. Среди отличий передний бампер с воздухозаборником и новые задние фонари.

Габаритные размеры новинки: 4590 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Размер колесной базы – 2731 мм. В движение автомобиль приводят два мотора – 1,4 или 2,0-литровый. Первый выдает 150 л.с., второй – 186 л.с. Оба двигателя работают в паре с роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный.

Точная дата премьеры обновленного кроссовера, как и его стоимость, не озвучиваются. На китайском рынке дорестайлинговый автомобиль стоит от 29 900 долларов.