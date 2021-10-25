Данилов выступает за "жесткую" президентскую республику

Секретарь СНБО Алексей Данилов, считает, что Украине нужно "раз и навсегда определиться" и ввести президентскую форму правления, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

По его мнению, в таком случае, не нужно будет постоянно прибегать к внесению изменений в Конституцию.

"Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо" , – говорит Данилов.

Секретарь СНБО считает, что украинцы хотят избирать президента прямым голосование и возлагают на главу государства большие надежды.

"У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента" , – заявил он.

Исходя из этого, считает Данилов, для развития Украины необходимо ввести именно президентскую форму правления.

"Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности" , – считает политик.

По мнению Данилова, парламентско-президентские республики могут существовать лишь в условиях "устоявшейся демократии" и для этого "должны пройти века".