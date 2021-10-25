Врач раскрыл особенности температуры при новом штамме COVID-19

При новом штамме коронавируса COVID-19 следует сбивать даже температуру 37,5 градуса, поскольку у многих пациентов она изнурительная, сообщает УНИАН.

Температура при коронавирусе часто тяжело сбивается лекарствами и может держаться от 10 до 14 дней, поделился главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Медик добавил, что температура может быть выше, чем 38 градусов.

"Я лично советовал ее (температуру – ред.) сбивать даже при 37,5! Сейчас у многих пациентов она просто является изнурительной, и часто ее трудно сбить лекарствами, а также она может держать по 10-14 дней..." , – отметил Жиравецкий.

Напомним, температура является одним из основных симптомов COVID-19.

В начале октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что в государстве 95% всех выявленных случаев заражения коронавирусом приходились на штамм "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии.

Позже Тарас Жиравецкий написал, что в нашей стране, возможно, уже появился новый штамм COVID-19 – "Дельта плюс" (AY 4.2), обнаруженный впервые в Великобритании.