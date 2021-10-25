Формула-1: результаты Гран-при США
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США в Формуле-1, сообщает УНИАН.
Ферстаппен начинал гонку с первой позиции, но уже на старте отдал лидерство своему главному конкуренту Льюису Хэмилтону из "Мерседес". Обойти британца позже удалось за счет пит-стопа, а в концовке Ферстаппену удалось защитить свою первую строчку.
Таким образом, нидерландский гонщик сумел сохранить лидерство в чемпионате.
Гран-при США. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 1,333
3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223
4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 52,246
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 76,854
6. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 80,128
7. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 83,545
8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 84,395
9. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1 круг
10. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - 1 круг
Формула-1: результаты сезона
- После 17 этапов Ферстаппен набрал 287,5 очка и опережает Хэмилтона, у которого 275,5 балла. Третьим идет Валттери Боттас на "Мерседесе" (185 очков).
- В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 460.5 очка, у "Ред Булл" - 437.5, а на третьей позиции "Макларен" - 254 очка.
- Следующий этап пройдет 7 ноября - Гран-при Мексики.