Формула-1: результаты Гран-при США

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США в Формуле-1, сообщает УНИАН.

Ферстаппен начинал гонку с первой позиции, но уже на старте отдал лидерство своему главному конкуренту Льюису Хэмилтону из "Мерседес". Обойти британца позже удалось за счет пит-стопа, а в концовке Ферстаппену удалось защитить свою первую строчку.

Таким образом, нидерландский гонщик сумел сохранить лидерство в чемпионате.

Гран-при США. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 1,333

3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 52,246

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 76,854

6. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 80,128

7. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 83,545

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 84,395

9. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - 1 круг

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