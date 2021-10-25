В Чехии граждан обязали носить респираторы

Правительство Чехии вводит новые ограничения в связи с очередной волной коронавируса. Теперь гражданам придется носить респираторы, медицинской маски уже недостаточно. Об этом, со ссылкой на Radio Prague International, сообщает Вести.

Граждане обязаны носить респираторы на рабочем месте. Исключение составляют те, кто находится в офисе один, а также лица, находящихся одновременно в одном и том же месте, но на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Респираторы обязательно носить на массовых мероприятиях независимо от количества участников, в общественном транспорте и магазинах. Для того чтобы посетить ресторан, клиент должен иметь сертификат вакцинации - с 1 ноября заведения общепита станут доступны только людям с прививкой.