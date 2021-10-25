Главный офис Укрэксимбанка закроют – решение суда

Эксплуатация главного офиса Укэксимбанка, который находится в Киеве по ул. Антоновича, 127, должна быть полностью прекращена. Это связано с нарушениями пожарной безопасности, их выявили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во время проверки здания, сообщает Finbalance.

Такое решение принял Шестой апелляционный админсуд, который отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева об удовлетворении иска ГСЧС.

В частности, были зафиксированы нарушения в системах противодымной защиты и автоматического водяного пожаротушения. Поэтому ГСЧС разрешили "опечатать и отключить от источников электропитания" здание банка до полного устранения нарушений.

В то же время Укрэксимбанк отметил, что при рассмотрении дела большинство нарушений требований пожарной безопасности было исправлено.