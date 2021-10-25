Южная Корея опровергла сообщения о госперевороте в КНДР

Южнокорейская разведка не подтверждает распространившиеся слухи о возможном перевороте в Северной Корее. По ее данным, такая информация не соответствует действительности. Об этом, со ссылкой на заявление источника южнокорейского агентства "Ренхап", сообщает Страна UA.

Ранее СМИ сообщали, что сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон якобы отстранила брата от должности с помощью преданных лично ей высокопоставленных военных.

Это произошло еще в период с 6 мая по 5 июня, и с тех пор на официальных мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера мог присутствовать его двойник.