У Меркель подтвердили подготовку к "Нормандской встрече" на уровне глав МИД

Встреча глав Министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) готовится, дата еще не определена. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС.

"Во время последней встречи с господином Путиным госпожа канцлер Германии сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в "Нормандском формате". Для подготовки такой встречи и будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена" , — сказал посол Германии в России.