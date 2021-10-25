В Грузии развесили предвыборные плакаты с Бондом

В столице Грузии неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением Джеймса Бонда в исполнении актера Дэниела Крейга, сообщает Корреспондент.

Портрет агента 007 подписан фразой "Не время бездельничать", что является отсылкой к названию последнего фильма Бондианы "Не время умирать".

По данным местных СМИ, полиция разыскивает шутников, которые "устроили предвыборную кампанию" Бонду.

Фото: t.me/SputnikGeorgia

Напомним, в начале октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых избирались более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.

Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября в пяти самоуправляемых городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.