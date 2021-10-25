Основной голкипер Реала получил травму в Эль-Класико

У второго вратаря королевского клуба появился шанс стать в рамку ворот Реала, сообщает Сегодня.

В минувшее воскресенье мадридский Реал выиграл четвертое подряд Эль-Класико у каталонской Барселоны (2:1). Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

В одном из эпизодов травму получил основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. После того, как бельгийский голкипер выбил мяч, появились опасения разрыва связок на правой ноге.

Наставник Реала Карло Анчелотти уже собирался сделать последнюю замену, но медперсонал разрешил Куртуа доиграть матч до конца.

Насколько серьезна травма у основного голкипера мадридского клуба станет известно в ближайшее время, после медицинского обследования.

Вполне возможно, что в ближайшем матче в рамку ворот Реала станет украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец еще не сыграл ни одного матча. При этом главный тренер Реала Карло Анчелотти пообещал, что даст игровое время Лунину на протяжении сезона.

Напомним, что после победы в испанском Эль-Класико, мадридский Реал набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу в Ла Лиге.