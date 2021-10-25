Данилов о визовом режиме с РФ: "Мы и так понимаем, кто к нам едет"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

По его словам, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.

"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей" , - считает он.

Секретарь СНБО отметил, что поднимал вопрос по поводу использования слова "Донбасс".

"Это прошитая двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о "Республике Донбасс" и так далее" , - сказал он.

Данилов считает, что поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе - это не совсем корректная и правильная история.