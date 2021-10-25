COVID-19 в ОРДЛО: люди умирают, стоя в очереди на рентген

Станица Луганская – контрольный пункт въезда-выезда из неподконтрольной Украине части Луганской области. Долгое время он оставался единственным переходом, который более или менее нормально функционировал, но теперь боевики группировки "ДНР" заблокировали и его, сообщает Радио Свобода.

Оккупационные власти в Луганске объясняет такой шаг вспышкой COVID в Украине, хотя смертность по линии разграничения в разы выше, чем на подконтрольной части, даже если сравнивать с якобы официальным данным боевиков.

Но, давайте по порядку, и начнем с оккупированной части Донбасса. Так как страшные кадры, заполонившие интернет, были именно оттуда. В сюжет включены видео из Донецкой центральной городской клинической больницы №3. Снимали его еще в начале октября.

Через неделю-две после того, как людей с оккупированной территории автобусами вывозили голосовать на российские выборы в Госдуму в Ростовскую область, в интернете стало появляться множество видео с очередями в больницах или кучей автомобилей рядом с моргом.

Также местные рассказывали свои истории о том, что попасть не только на лечение, но и на диагностику – почти невозможно. Две недели надо ждать, чтобы сделать рентген с диагнозом пневмония.

"Я в шоке, направили меня в рентген-кабинет с диагнозом вирусная пневмония, пройти флюорографию, снимок сделать. Знаете, на какое число очередь? На 18 число, а сегодня, на минуточку, четвертое. Вопрос к знатокам – скажите, медики, за сколько человек может умереть от пневмонии? Мне кажется, за две недели можно уже и представиться и 9 дней уже сыграть", – рассказывает житель так называемой "ДНР" на одном из видео.

И это только то, что люди смогли снять на видео. А сколько историй просто рассказывали в соцсетях. Студенты медицинских вузов жаловались, что их заставляют работать с ковидными пациентами, врачи – что никаких надбавок за сверхурочные им не платят, а медикаментов, кроватей, аппаратов ИВЛ – не хватает.

Родственники погибших возмущены стоимостью похорон. Вот, например, в сети писали: за то, чтобы только выкопать могилу на Донецком кладбище, надо отдать около пяти тысяч гривен.

Люди с оккупированных городов делятся своими историями в соцсетях.

"Ходили слухи, что сейчас довольно печально все. Высокий уровень смертности, больницы забиты. Я, к сожалению, точнее, к счастью, не в курсе столь подробно", – говорит одна из жительниц ОРДЛО.

Через несколько недель после появления всех этих сообщений, большинство больниц неподконтрольной Донетчины перепрофилировали под лечения ковидных больных. Ситуация несколько улучшилась, но проблем меньше не стало.

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