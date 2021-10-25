Список продуктов, разрушающих психику

Исследователи пришли к выводу, что вся еда, которая входит в ежедневный рацион человека, оказывает влияние на его психическое здоровье, сообщает Menslife.

Испанские эксперты из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Гранады провели исследование, в котором были задействованы более 9 тыс. испанцев. На протяжении месяца ученые вели наблюдение за состоянием психического здоровья всех участников.

Как показали результаты эксперимента, крайне негативное влияние на психику человека оказывают следующие продукты питания: столь популярный во всем мире фаст-фуд, сладкие кондитерские изделия и выпечка, произведенная не в домашних условиях. Употребляя их в пищу, человек становится агрессивным, тревожным, раздраженным и впадает в депрессию.

Столь неприятные симптомы появляются менее, чем через месяц регулярного питания данными продуктами. Главными виновниками признаны транс-жиры, используемые для приготовления фаст-фуда и сладостей. Они крайне плохо усваиваются организмом и оседают во внутренних органах. Также все вышеперечисленные продукты способствуют повышению уровня холестерина в крови и провоцируют появление лишнего веса.

Ученые настоятельно рекомендуют по возможности заменять вредную еду свежими фруктами и овощами, ведь они приносят эмоциональное равновесие, чувство легкости и спокойствия.