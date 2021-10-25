Выборы в Харькове: голосование не отменят в случае "красной" зоны

Выборы мэра в Харькове состоятся уже в это воскресенье, 31 октября. Голосование не будут отменять даже если город окажется в "красной" зоне карантина, сообщает Объектив.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.

“Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в “красной зоне”. “Красная зона” касается исключительно ограничений для не вакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция” , – сказал Хаустов.

На данный момент в Харькове находится в "оранжевой" зоне карантина.