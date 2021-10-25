Регистрацию автомобиля отвязали от места прописки

Теперь зарегистрировать автомобиль и получить номера можно в любом городе Украины, независимо от прописки. Для этого нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр, сообщает UBR.

В Украине теперь можно регистрировать автомобиль в любом городе страны, независимо от места прописки. Для этого необходимо предварительно записаться через функционал на сайте Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД или взять талон в терминале территориального подразделения ГСЦ, сообщает пресс-центр ведомства.