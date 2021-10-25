Haval анонсировал продажи нового доступного кросс-купе

Haval озвучила стоимость кроссовера H6S, дебютировавшего в конце лета на автосалоне в Чэнду. Кроме этого, марка также анонсировала прием предварительных заказов. Официальный старт продаж запланирован на 30 октября, сообщает Автоцентр.

Внешне от стандартного Haval H6, кросс-купе отличается дизайном радиаторной решетки и линией остекления. А также парой спойлеров на двери багажника и на крыше.

В салоне новинки цифровая приборная панель и большой экран системы мультимедиа. Для большего удобства пассажиров предусмотрены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

В основе купеобразного кроссовера – модульная платформа L.E.M.O.N. При колесной базе в 2738 мм новое кросс-купе получилось 4714 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1729 мм в высоту.

Покупателям Haval H6S предлагают с одним 2,0-литровым турбированным двигателем, выдающим 218 л.с. В пару ему предусмотрена роботизированная коробка передач. Привод – опциональный полный. Кроме обычной версии у кросс-купе есть еще и гибридная. Силовая установка такого H6S состоит из 1,5-литрового мотора и электродвигателя. Суммарная отдача агрегатов – 243 л.с.