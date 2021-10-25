"Красная зона" карантина: как будут работать банки и почты

Нужно ли предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов при посещении отделений банков и почтовых операторов в населенных пунктах, отнесенных к "красной зоне" карантина, сообщает Новое время.

Согласно постановлению Кабинета министров № 1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает ограничения для различных карантинных зон, в случае попадания региона или населенного пункта в красную зону карантина отделения банков и почтовые отделения могут продолжать работу.

Для них (также как, например, для продовольственных магазинов, СТО и АЗС без зон питания) ограничения на работу не вводятся.

Кроме того, на банки и почтовые отделения не распространяются и требования работать только с вакцинированными или получившими негативные результаты ПЦР-тестов сотрудниками и клиентами.

Эту информацию подтвердили как в государственных Ощадбанке и ПриватБанке, так и операторы почтовых услуг Укрпошта и Нова пошта.

Таким образом, в случае перехода в красную зону карантина клиенты смогут беспрепятственно пользоваться услугами отделений банков и почтовых операторов.

При этом к ним будут предъявлять лишь стандартные требования — находиться в помещениях в масках, полностью закрывающих органы дыхания и придерживаться социальной дистанции.