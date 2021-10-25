Всемирный день пасты: интересная история блюда и необычные рецепты

Ежегодно 25 октября во всех странах мира отмечают праздник пасты, которую любят практически все. Существует много вариаций этого блюда, благодаря чему каждый сможет выбрать именно то, которое будет по вкусу, сообщает Обозреватель.

Немного истории этого праздника:

Впервые Всемирный день пасты был отмечен в рамках Всемирного конгресса пасты в 1995 года, который проходил в Риме. После чего и была определена дата ежегодного праздника.

Интересные факты:

Как бы это странно не было, но первой страной в которой начали готовить пасту была не Италия, а Китай. В 1933 году была произведена первая механизированная машина для производства пасты. Очень важно знать, что для каждой пасты есть свой соус, который способен раскрыть вкус блюда по-новому. А именно: для плоских макарон, а также длинных – идеально подойдут сливочные соусы. А вот к пасте трубчатой формы – томатные. Правильная паста – та, которую делают из твердых сортов пшеницы и именно от нее не полнеют. Пасты очень полезные, в их состав входят железо, калий и кальций, полезные белки, витамины B и E, а также магний.

Как вкусно приготовить пасту. Источник: pixabay.com

Среди разнообразия паст можно выделить несколько самых вкусных:

1. Паста карбонара от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

спагетти – 125 г

замороженный горошек – 30 г

бекон – 80 г

яйцо – 2 шт.

крем-фреш – 1,5 ст. л.

чили – 1 шт.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

пармезан – 1 ст. л.

петрушка – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо вскипятите воду, бросьте макароны и варите их до состояния "аль денте". Порежьте ломтиками бекон, измельчите чеснок и мелко нарежьте перец чили. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, добавьте нарезанные продукты, поджарьте до золотистости, посолите, поперчите. Отделите желток от белка, к желтку добавьте натертый пармезан и перемешайте, добавьте столовую ложку воды, перемешайте и всыпьте зеленый горошек, добавьте еще несколько ложек воды прямо из пасты. Отбросьте макароны на дуршлаг, дайте жидкости полностью стечь и переложите их в сковороду, перемешайте. Далее – вылейте желток, добавьте измельченную петрушку.

Перед подачей присыпьте блюдо пармезаном.

2. Паста болоньезе от Евгения Клопотенко

Для соуса:

говяжья мякоть – 300 г

бекон или свиная грудка – 150 г

морковь – 1 шт.

сельдерей стебли – 2 шт.

лук – 1 шт.

томаты в собственном соку – 300 г

молоко – 200 мл

красное сухое вино – 100 мл

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу.

Для теста:

мука – 400 г

яйца – 4 шт.

оливковое масло – 4-5 ст. л.

вода – 1-2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления: