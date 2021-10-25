В Киеве перестанут пускать несовершеннолетних в ТРЦ без взрослых

Киев готовится ввести дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. При попадании в "красную зону", среди прочего, будут введены ограничения на посещение торгово-развлекательных центров, сообщает InfoResist.

Об этом говорится в заявлении КГГА.

Согласно утвержденным ограничениям, при попадании Киева в "красную зону" столичные ТРЦ смогут посещать не все. В частности, в ТРЦ не будут пускать лиц, не достигших 18 лет без сопровождения родителей. При этом обязательным условием является наличие отрицательного тестирования на коронавирус или COVID-сертификат.

К слову, в КГГА ожидают, что столица перейдет в "красную" зону в ближайшие дни. Решение принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС.