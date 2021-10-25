Пикалов из "Квартала 95" развелся с женой после 18 лет брака

Украинский юморист, сценарист, один из ключевых актеров студии "Квартал 95" Александр Пикалов объявил о разводе. Мужчина вступил в брак с Ириной Пикаловой (девичья фамилия Михайличенко) еще в 2003 году и воспитывает общего 15-летнего сына Михаила, сообщает Обозреватель.

Он не раскрыл деталей и не сказал, когда именно расстался со своей экс-возлюбленной. Пикалов вспомнил о разводе мимолетом, всего одной фразой, когда отвечал на вопрос о том, улучшилась ли его жизнь после президентства друга, экс-коллеги Владимира Зеленского.

Пикалов не назвал причину развода. Но сказал, что оставил бывшей супруге дом.