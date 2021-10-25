Гимназия во Львове работала с непривитым персоналом: оштрафовали директора

Гимназия Св. Софии во Львове работала в обычном режиме, хотя от коронавируса были вакцинированы менее 80% персонала. За это Галицкий райсуд Львова оштрафовал директора учебного заведения на 34 тысячи гривен, сообщает Корреспондент.

В решении суда сказано, что директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников. В связи с этим суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа 34 тысячи гривен.

Теперь постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.