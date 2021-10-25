"Большая стройка" обновит три моста на трассе от Чернигова до Чернобыля

На трассе Р-56 Чернигов – Пакуль – Славутич – КПП "Чернобыль" будут капитально обновлены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" три моста – два за селом Михайло-Коцюбинское и один вблизи села Пакуль, сообщает Обозреватель.

На этих участках дорожники уже строят временные объездные дороги, заявили в Черниговской ОГА.

Дорожники уже сооружают временные объездные дороги. Источник: Черниговская ОГА

"Эксплуатационное состояние мостов – предаварийное. Это искусственные сооружения над суходолами. Их длина – по 18,5 метра. Построены в 1967 году. Два из них в 1988 году были реконструированы" , – говорится в сообщении ОГА.

Во время капитального ремонта мостов старые конструкции будут демонтированы.

Старые конструкции будут демонтированы. Источник: Черниговская ОГА

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.