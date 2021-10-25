Коронавирус может убивать клетки головного мозга – исследование

Новое исследование показало, что COVID-19 может вызывать повреждение кровеносных сосудов в головном мозге, нарушая когнитивные функции, пишет Антон Ходоренко, Новое время.

Проанализировав биоматериал пациентов, умерших от коронавируса, французские исследователи обнаружили, что возбудитель вызвал гибель эндотелиальных клеток, которые образуют кровеносные сосуды.

Предыдущие исследования показали, что до 84% пациентов с COVID-19 страдают неврологическими симптомами, аносмией (потерей вкуса или обоняния), эпилептическими припадками, инсультами, потерей и спутанностью сознания. Новые данные показывают, что это может быть связано с повреждениями эндотелия.

Результаты исследования показали, что струнные сосуды, мертвые клетки, не пропускающие кровь, являются признаком когнитивных нарушений, и связаны с рядом медицинских рисков, включая микроинсульты.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала, что у людей с тяжелой инфекцией COVID-19 было больше "струнных сосудов", через которые кровь не могла проходить. Однако, есть надежда, что этот новый аспект COVID-19 может быть обратимым.