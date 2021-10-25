Премьер Грузии заявил, что Саакашвили симулирует голодовку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Михеила Саакашвили лжецом. Он заявил, что экс-президент делает вид, что голодает в тюрьме, сообщает Грузия Online.

Как отметил Гарибашвили, Михеил Саакашвили не будет привилегированным заключенным.

«Будучи президентом, он думал, что стоял выше закона. Поэтому притеснял население, отнимал у людей бизнесы, дома. Его партия и палачи пытали и насиловали людей. Сейчас приехал из-за своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго.

Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы», - отметил Гарибашвили.

Напомним, что в субботу экс-президенту Михеилу Саакашвили срочно потребовалось вмешательство врачей. С этой целью у тюрьмы, где он содержится, постоянно дежурит реанимобиль. Состояние экс-президента ухудшается с каждым днем. Голодовка продолжается уже 25-ый день.