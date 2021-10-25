"Есть заместители": Гармаш рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук все еще не вернулся к работе после операции на сердце. Идет ли речь о его замене, рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает Украина 24.

"Пока этот вопрос не поднимается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит" , — сказал он.

Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.