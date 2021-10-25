Юлия Санина показала нереальный образ в топе с сотнями булавок

Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина перед каждым выходом на сцену поражает фанатов безупречными образами. На этот раз певица продемонстрировала эффектный аутфит в топе с огромным количеством булавок, сообщает 24 Канал.

В своем личном профиле с более чем полумиллионной аудиторией Юлия Санина похвасталась роскошным образом. Знаменитость предстала перед камерой в стильном наряде и с модной прической.

Юлия Санина позировала перед камерой в черном топе, на котором были прикреплены сотни серебряных булавок. Роскошный верх знаменитость соединила с черными брюками на высокой посадке, которые были расшиты серебристыми нитями.

Фото с инстаграма певицы