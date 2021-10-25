Названы лучший тренер и футболист по итогам 12-го тура УПЛ

С 22 по 24 октября прошли игры 12-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНИАН.

По итогам тура были определены лучшие футболист и тренер украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

В номинации лучший тренер тура победил наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов. В 12-м туре его команда одержала разгромную победу над "Ингульцом" со счетом 4:0.

Лучшим игроком по итогам 12-го тура стал еще один представитель "Металлиста-1925" - полузащитник Дмитрий Крыськив, на счету которого один из голов в ворота "Ингульца".

После 12-ти сыгранных туров в активе "Металлиста-1925" 19 набранных баллов и 7-я строчка в турнирной таблице УПЛ.

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