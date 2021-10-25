В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября. Об этом сообщает NEXTA﻿ в Telegram.

Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом" , - заявил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Он добавил, что режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают экономику, еще не вступив в полную силу.