Мир может остаться без вина и шампанского на Новый год

В мире может возникнуть дефицит товарного вина и шампанского в праздничный зимний сезон. Дело в том, что увеличился спрос на коробки и бутылки для алкогольных напитков. Также выросли цены на доставку товаров по всему миру, сообщает Обозреватель.

Производители вин сейчас столкнулись с логистическими проблемами. Американские виноделы жалуются, что на рынке нет бутылок для розлива.

В прошлом месяце спрос на винные коробки увеличился на 77%, а на винные бутылки – аж на 172%. Дело в том, что предложение не успевает за потребностями производителей. Причина – сбои в цепочках поставок, а большинство тар поступает из Китая и Индии.

В крайнем случае будет пластик

Как говорят специалисты, даже если стеклянных бутылок и далее не будет хватать, то виноделы могут прибегнуть к использованию пластика.

"Пластик лучше пустых полок" , – заявил владелец нескольких магазинов алкогольного ритейлера Gary's Wine&﻿ Marketplace, который разрешил поставщикам пойти на такую меру.

Сильно на ситуацию с поставками в винодельческой отрасли повлияла пандемия коронавируса. Дистрибьюторам (фирмы и предприниматели, которые ведут оптовые закупки) было трудно угнаться за резким ростом потребительского спроса, а закрытие предприятий сказалось на рынке труда. По словам экспертов в этой отрасли, ситуация может в будущем усугубиться.

Работников не хватает

Как заявил пресс-секретарь PLCB (Совет по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании) Шон Келли, кроме пустых полок в винных магазинах, вскоре может возникнуть нехватка сотрудников для увеличения продаж. Сроки пока неизвестны, сказал специалист.

О ситуации также рассказал генеральный менеджер MacArthur Service (розничный продавец из Вашингтона) Фил Бернштейн, отметив, что проблемы со спросом повлияли на ситуацию.

"Мы начали слышать об этих проблемах несколько месяцев назад" , – сказал он.

Как писал CNN, цены на доставку товаров выросли по всему миру. По прогнозам экспертов, это приведет к росту цен на товары и продукты. Как видим, одними из таких товаров может стать вино и шампанское.