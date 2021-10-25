Акции конкурента Instagram резко подешевели

Платежная система PayPal открестилась от информации о том, что она якобы готовится купить потенциального конкурента Instagram — сервис Pinterest. Об этом говорится в заявлении компании. Там уточнили, что в настоящее время никакие шаги для сделки не предпринимаются, сообщает Лента.Ру.

После новости об отказе PayPal покупать сервис на предварительных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник, 25 октября, акции фотохостинга обрушились на 10,05 процента — до 52,22 доллара за штуку. Со своей стороны, акции PayPal подорожали на бирже NASDAQ на 6 процентов, до 254,9 доллара.

О планах PayPal купить Pinterest ранее сообщало Bloomberg. Агентство указывало, что стороны обсуждали возможную цену примерно в 70 долларов за акцию, что означало бы оценку всего Pinterest примерно в 45 миллиардов долларов. В среду, 20 октября, на фоне новостей о сделке бумаги Pinterest подорожали на 18,8 процента на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В начале 2021 года предложение о покупке Pinterest сделала корпорация Microsoft. Эта сделка могла бы стать крупнейшей в истории техногиганта. Сама Pinterest за время пандемии подорожала на 600 процентов, ее рыночная стоимость приблизилась к 51 миллиарду долларов.