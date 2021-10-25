Кабмин согласовал с Нафтогазом поставки природного газа больницам

Кабинет министров предварительно согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о поставках природного газа больницам. Голубое топливо будет поставляться по типовому контракту для бюджетных учреждений, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 октября 2021 г. № 1295-р, обнародованном на Правительственном портале.

Как отмечается в распоряжении, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерному договору поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 г. № 208.

"Правлению НАК "Нафтогаз Украины" принять меры по заключению договоров" , - говорится в документе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки. С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр. "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.