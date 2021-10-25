Существует негласное правило выбора аромата для бизнес-встречи и офиса: он не должен быть слишком громким и ярким, чтобы не акцентировать внимание на себе. Парфюмы, садящиеся близко к коже, предпочтительнее шлейфовых и диффузных, сообщает UBR.

Это объясняется тем, что духи вызывают различную реакцию: ароматы, которые подходят одним людям, могут быть совершенно неприемлемыми для других. Иногда это связано с ассоциациями из прошлого, а в некоторых случаях — с личной непереносимостью конкретной ноты.

Эксперты рекомендуют:

не носить в офис чрезмерно сладкие восточные ароматы;

быть осторожными с необычной нишевой парфюмерией (сочетания запахов специй, пластика, земли, ладана и другая "экзотика" может не прийтись по вкусу коллегам);

не использовать твердые духи на восковой основе — они могут оставлять следы на белой рубашке.

Если есть сомнения по поводу "громкости" парфюма, лучше протестировать его заранее. Практически каждый интернет-магазин парфюмерии предлагает пробники духов — нанесите их дома и поинтересуйтесь мнением близких касательно громкости и стойкости аромата.